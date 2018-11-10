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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Димитров 31
Димитров 86
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Бегич 89
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
10 нояб. 2018, 14:00 МСК
10.11.2018, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
4
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
82
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
74
17
Димитров
Николай Димитров
31'
86'
31', 86'
90
20
Панюков
Андрей Панюков
78
Запасные
60
Полетаев
Владислав Полетаев
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
18
Ходжаниязов
Джамалдин Ходжаниязов
5
Динга
Доминик Динга
21
Араторе
Марко Араторе
8
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
11
Ильин
Владимир Ильин
79
Юсупов
Артём Юсупов
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
89'
89'
90
12
Малых
Андрей Малых
90
77
Маляров
Никита Маляров
90
32
Кулишев
Артем Кулишев
56
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
91
Фролов
Евгений Фролов
31
Шахов
Виталий Шахов
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
7
Деспотович
Джордже Деспотович