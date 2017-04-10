Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 26
Лунгу 90
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 апр. 2017, 17:30 МСК
10.04.2017, 17:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
12
Новиков
Александр Новиков
46
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
77
17
Димитров
Николай Димитров
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90'
90'
90
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
63
18
Ильин
Владимир Ильин
26'
26'
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
13
Панков
Радован Панков
5
Динга
Доминик Динга
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
80
Ломакин
Александр Ломакин
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
25
Ставпец
Александр Ставпец
Оренбург
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
9
Парняков
Владимир Парняков
57
12
Малых
Андрей Малых
83
48
Григорьев
Максим Григорьев
64
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
32
Попович
Денис Попович
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
50
Драгун
Станислав Драгун
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе