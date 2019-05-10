Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 72
Галаджан 87
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ойеволе 51
Погребняк 90
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
10 мая 2019, 11:30 МСК
10.05.2019, 11:30 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
51'
51'
80
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
72'
72'
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
86
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
75
Запасные
92
Кеняйкин
Алексей Кеняйкин
1
Руденко
Александр Руденко
60
Козлов
Савелий Козлов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
87'
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
8
Страндберг
Стефан Страндберг
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
80
21
Араторе
Марко Араторе
66
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
20
Панюков
Андрей Панюков
78
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
94
Катрич
Анатолий Катрич
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
88
Погребняк
Павел Погребняк
90'
11
Ильин
Владимир Ильин