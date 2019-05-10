Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 72
Галаджан 87
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ойеволе 51
Погребняк 90
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
10 мая 2019, 11:30 МСК
10.05.2019, 11:30 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
51'
51'
80
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
72'
72'
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
86
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
75
Запасные
92
Кеняйкин
Алексей Кеняйкин
1
Руденко
Александр Руденко
60
Козлов
Савелий Козлов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
87'
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
8
Страндберг
Стефан Страндберг
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
80
21
Араторе
Марко Араторе
66
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
20
Панюков
Андрей Панюков
78
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
94
Катрич
Анатолий Катрич
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
88
Погребняк
Павел Погребняк
90'
11
Ильин
Владимир Ильин