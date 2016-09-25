Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Павлюченко 60
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
25 сент. 2016, 12:00 МСК
25.09.2016, 12:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
72
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
46
6
Бамба
Якуба Бамба
61
10
Саная
Анзор Саная
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
1
Руденко
Александр Руденко
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
20
Померко
Алексей Померко
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
18
Прудников
Александр Прудников
90
Делькин
Артем Делькин
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
8
Павленко
Александр Павленко
83
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
88
39
Чантурия
Георгий Чантурия
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
60'
60'
80
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате