Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 57
Ильин 87
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Брызгалов 88
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
14 окт. 2017, 16:30 МСК
14.10.2017, 16:30 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
57'
57'
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
89
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
53
18
Ильин
Владимир Ильин
87'
87'
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
51
Жариков
Евгений Жариков
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
Анжи
мин
49
Прудников
Александр Прудников
90
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
88'
88'
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
78
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
54
7
Кацаев
Адлан Кацаев
61
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
61
Белов
Антон Белов
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
29
Афонин
Вадим Афонин
8
Хубулов
Арсен Хубулов
77
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Паном
Гаточ Паном
19
Долгов
Павел Долгов
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев