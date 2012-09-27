Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
( 2 : 4)
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
27 сент. 2012, 17:00 МСК
27.09.2012, 17:00 МСК
четверг
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
0
Кот
Игорь Кот
90
0
Сафрониди
Николай Сафрониди
73
0
Ревякин
Алексей Ревякин
90
0
Вьештица
Милан Вьештица
90
0
Данцев
Александр Данцев
90
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
0
Бочков
Андрей Бочков
90
0
Тумасян
Денис Тумасян
90
0
Щаницин
Александр Щаницин
90
0
Гогниев
Спартак Гогниев
90
0
Чухлей
Андрей Чухлей
90
Запасные
0
Котляров
Александр Котляров
0
Дранников
Иван Дранников
0
Мельник
Иван Мельник
0
Семакин
Максим Семакин
0
Асеведо
Герсон Асеведо
0
Кобялко
Антон Кобялко
0
Бирюков
Михаил Бирюков
Анжи
мин
0
Помазан
Евгений Помазан
90
0
Жирков
Юрий Жирков
69
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
103
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Габулов
Георгий Габулов
90
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
0
Смолов
Федор Смолов
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
68
Запасные
0
Джиоев
Азамат Джиоев
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Шатов
Олег Шатов
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Траоре
Ласина Траоре
0
Сердеров
Сердер Сердеров