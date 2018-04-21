Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 84
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
21 апр. 2018, 19:00 МСК
21.04.2018, 19:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
64
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
63
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
81
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
6
Антон
Пол Антон
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
98
Будаков
Александр Будаков
14
Армаш
Игорь Армаш
78
Бакаев
Михаил Бакаев
10
Поку
Квадво Поку
13
Глебов
Данил Глебов
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Будковский
Филипп Будковский
90
Калмыков
Амур Калмыков
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
84'
84'
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
18
Ильин
Владимир Ильин
86
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
7
Данцев
Александр Данцев
4
Балажиц
Грегор Балажиц
28
Чернов
Никита Чернов
57
Фидлер
Артем Фидлер
32
Глушков
Никита Глушков
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
88
Портнягин
Игорь Портнягин
99
Манучарян
Эдгар Манучарян