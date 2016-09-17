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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Обертан 25
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
17 сент. 2016, 16:30 МСК
17.09.2016, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
85
Серченков
Сергей Серченков
78
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
85
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
67
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
16
Шубин
Александр Шубин
7
Данцев
Александр Данцев
13
Панков
Радован Панков
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
77
Коробов
Дмитрий Коробов
25
Жуков
Георгий Жуков
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
86
Конате
Мохамед Конате
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
89
14
Бериша
Бернард Бериша
65
20
Маевский
Иван Маевский
90
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
90
99
Обертан
Габриэль Обертан
25'
25'
75
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
26
Шандао
Шандао
67
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
10
Иличевич
Иво Иличевич
20
Мутари
Амаду Мутари
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
15
Щербак
Дмитрий Щербак
91
Яковлев
Павел Яковлев
28
Будковский
Филипп Будковский