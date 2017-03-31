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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Прудников 49
Хубулов 53
2:3
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 22
Гасанов 57
Манучарян 88
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
31 марта 2017, 19:30 МСК
31.03.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
46
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
75
9
Хубулов
Арсен Хубулов
53'
53'
63
99
Прудников
Александр Прудников
49'
49'
90
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
25
Белый
Максим Белый
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
57'
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
77
12
Новиков
Александр Новиков
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
50
18
Ильин
Владимир Ильин
22'
22'
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
5
Динга
Доминик Динга
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
80
Ломакин
Александр Ломакин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
25
Ставпец
Александр Ставпец
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
88'