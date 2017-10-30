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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 36
Ваньек 90
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 3
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
30 окт. 2017, 17:00 МСК
30.10.2017, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
66
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
89
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90'
90'
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
36'
36'
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
83
14
Гранат
Владимир Гранат
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
3'
3'
66
88
Камболов
Руслан Камболов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
90
33
Азмун
Сердар Азмун
60
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
27
Оздоев
Магомед Оздоев
20
Цакташ
Мийо Цакташ
9
Канунников
Максим Канунников
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов