Рубин - Уфа: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Уфа: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0
Рубин
3
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Рубин
3
Уфа
0
01.07.2020 01 июля 2020 ср 15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020 01 июля 2020 ср 15:00
Уфа
0
Рубин
0
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0
Уфа
0
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
Рубин
1
Уфа
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0
Рубин
0
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0
Уфа
0
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
Уфа
2
Рубин
1
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:30
Рубин
2 : 1
Уфа
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:30
Рубин
2
Уфа
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:30
Уфа
2 : 3
Рубин
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:30
Уфа
2
Рубин
3
01.05.2016 01 мая 2016 вс 12:00
Уфа
1 : 1
Рубин
01.05.2016 01 мая 2016 вс 12:00
Уфа
1
Рубин
1
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:00
Рубин
3 : 1
Уфа
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:00
Рубин
3
Уфа
1
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Уфа
1 : 1
Рубин
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Уфа
1
Рубин
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:00
Рубин
1 : 1
Уфа
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:00
Рубин
1
Уфа
1

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