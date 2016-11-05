Матч завершен
Уфа
Уфа
Сысуев 45
Стоцкий 49
2:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 18
Рочина 28
Набиуллин 51
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 нояб. 2016, 13:30 МСК
5.11.2016, 13:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
5
Васин
Виктор Васин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90
98
Обляков
Иван Обляков
12
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
49'
49'
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
24
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
45'
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
51'
51'
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
64
8
Сонг
Александр Сонг
54
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
28'
28'
90
9
Канунников
Максим Канунников
44
22
Жонатас
Жонатас
18'
18'
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов