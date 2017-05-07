Матч завершен
Рубин
Казань
Цакташ 38
Цакташ 53
2:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 19
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
7 мая 2017, 16:30 МСК
7.05.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Рубин
мин
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
-
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
-
Цакташ
Мийо Цакташ
53'
38'
53'
38'
90
Уфа
мин
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
19'
19'
90
-
Зубарев
Владимир Зубарев
90
-
Кротов
Вячеслав Кротов
90
-
Карп
Кэтэлин Карп
90