Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
29 сент. 2019, 14:00 МСК
29.09.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
39
Денисов
Виталий Денисов
90
20
Марков
Евгений Марков
62
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
69
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
12
Зуев
Александр Зуев
73
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
71
Поярков
Николай Поярков
2
Старфельт
Карл Старфельт
4
Башкиров
Евгений Башкиров
6
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
56
Круговой
Данил Круговой
61
99
Емельянов
Данила Емельянов
54
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
29
Тилль
Оливье Тилль
84
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Аликин
Павел Аликин
3
Терентьев
Денис Терентьев
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани