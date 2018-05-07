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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
7 мая 2018, 19:30 МСК
7.05.2018, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
59
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
33
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
19
Устинов
Виталий Устинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
18
Могилевец
Павел Могилевец
26
Энаке
Габриэль Энаке
77
Шакири
Реза Шакири
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
53
Голдобин
Никита Голдобин
93
Гилязутдинов
Илья Гилязутдинов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
46
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
76
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
83
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
8
Карп
Кэтэлин Карп
57
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай