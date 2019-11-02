Матч завершен
Уфа
Уфа
Бизяк 72
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 59
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
2 нояб. 2019, 14:00 МСК
2.11.2019, 14:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
29
Тилль
Оливье Тилль
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
72'
72'
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Йокич
Боян Йокич
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Терентьев
Денис Терентьев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
99
Емельянов
Данила Емельянов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
31
Серкейра
Мурило Серкейра
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдер
Эдер
59'
59'
90
Запасные
89
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
67
Тугарев
Роман Тугарев