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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 37
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
1 апр. 2017, 15:00 МСК
1.04.2017, 15:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
33
Сухов
Александр Сухов
77
4
Никитин
Алексей Никитин
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
13
Засеев
Азамат Засеев
70
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
64
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
5
Йокич
Боян Йокич
2
Филин
Александр Филин
22
Патрашко
Виктор Патрашко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
83
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
37'
37'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
0
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
0
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
9
Портнягин
Игорь Портнягин
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
32
Шкулетич
Петар Шкулетич