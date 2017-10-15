Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 76
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
15 окт. 2017, 14:00 МСК
15.10.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
84
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
83
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
76'
76'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
6
Салатич
Веролюб Салатич
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
84
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
67
Тугарев
Роман Тугарев