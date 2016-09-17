Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Чорлука 69
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
17 сент. 2016, 19:00 МСК
17.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
69'
69'
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
74
7
Майкон
Майкон
62
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
46
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
9
Портнягин
Игорь Портнягин
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
5
Васин
Виктор Васин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
13
Засеев
Азамат Засеев
74
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
98
Обляков
Иван Обляков
71
21
Фатай
Кеинде Фатай
86
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
4
Никитин
Алексей Никитин
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
10
Марсиньо
Марсиньо