Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
22 апр. 2018, 19:00 МСК
22.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
89
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
58
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
84
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
82
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
55
Тумасян
Денис Тумасян
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай