Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 апр. 2018, 19:00 МСК
22.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
89
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
58
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
84
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
82
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
55
Тумасян
Денис Тумасян
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай