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|Главный тренер
|
Лука Готти
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
1
Мерет
Алекс Мерет
|
31
Гулам
Фаузи Гулам
|
5
Жуан
Жуан
|
26
Кулибали
Калиду Кулибали
|
59
Дзаноли
Алессандро Дзаноли
|
20
Зелински
Петр Зелински
|
68
Лоботка
Станислав Лоботка
|
4
Демме
Диего Демме
|
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
|
21
Политано
Маттео Политано
|
37
Петанья
Андреа Петанья
|Запасные
|
12
Марфелла
Давиде Марфелла
-
|
25
Оспина
Давид Оспина
-
|
2
Малку
Кевин Малку
-
|
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
|
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
-
|
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
|
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
|
8
Руис
Фабиан Руис
-
|
99
Замбо
Андре-Франк Замбо
-
|
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
|
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти