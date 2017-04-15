Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 48
Аллан 63
Кальехон 72
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
15 апр. 2017, 21:45 МСК
15.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Мертенс
Дрис Мертенс
48'
48'
78
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
63'
63'
71
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
72'
72'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
0
Сапата
Дуван Сапата
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
78
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
70
10
де Пауль
Родриго де Пауль
52
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
30
Фелипе
Фелипе
34
Силва
Габриэль Силва
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица