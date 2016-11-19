Матч завершен
Удинезе
Удине
Перица 59
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 47
Инсинье 57
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
19 нояб. 2016, 20:00 МСК
19.11.2016, 20:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
75
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
81
19
Ридер
Ридер
53
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
3
Самир
Самир
33
Коне
Панайотис Коне
10
де Пауль
Родриго де Пауль
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
99
Балич
Андрия Балич
18
Перица
Стипе Перица
59'
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
72
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
88
42
Диавара
Амаду Диавара
90
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
47'
57'
47', 57'
79
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог