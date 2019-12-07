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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ласанья 32
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 69
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2019, 20:00 МСК
7.12.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
32'
32'
90
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
50
Бекао
Родриго Бекао
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
69'
69'
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
98
Леандриньо
Леандриньо