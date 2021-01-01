Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
15 окт. 1994, -:- МСК
15.10.1994, -:- МСК
суббота
Составы