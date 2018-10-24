Тюмень - Ротор: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1

Тюмень - Ротор: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Лобкарев 34
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
24 окт. 2018, 17:00 МСК
24.10.2018, 17:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Ротор
мин
-
Лобкарев
Владимир Лобкарев
34'
34'
90
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90
-
Карпов
Максим Карпов
90

События

Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Исламнур Абдулавов
41'
Желтая карточка
Максим Карпов
34'
ГОЛ! 0:1
Владимир Лобкарев

Прошлые матчи

11.05.2019 11 мая 2019 сб 13:00
Ротор
2 : 1
Тюмень
11.05.2019 11 мая 2019 сб 13:00
Ротор
2
Тюмень
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 17:00
Тюмень
0 : 1
Ротор
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 17:00
Тюмень
0
Ротор
1
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Ротор
1
Тюмень
2
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1
Ротор
1
02.10.1998 02 окт. 1998 пт 23:00
Тюмень
2 : 4
Ротор
02.10.1998 02 окт. 1998 пт 23:00
Тюмень
2
Ротор
4
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Ротор
5 : 1
Тюмень
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Ротор
5
Тюмень
1
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Тюмень
0 : 0
Ротор
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Тюмень
0
Ротор
0
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Ротор
5 : 2
Тюмень
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Ротор
5
Тюмень
2
25.08.1995 25 авг. 1995 пт 23:00
Тюмень
1 : 6
Ротор
25.08.1995 25 авг. 1995 пт 23:00
Тюмень
1
Ротор
6
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Ротор
5 : 4
Тюмень
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Ротор
5
Тюмень
4
15.10.1994 15 окт. 1994 сб -:-
Тюмень
2 : 2
Ротор
15.10.1994 15 окт. 1994 сб -:-
Тюмень
2
Ротор
2
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Ротор
2 : 0
Тюмень
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Ротор
2
Тюмень
0
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Тюмень
0 : 3
Ротор
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Тюмень
0
Ротор
3
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Ротор
3 : 2
Тюмень
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Ротор
3
Тюмень
2

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