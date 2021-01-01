Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
19 марта 1994, -:- МСК
19.03.1994, -:- МСК
суббота
Составы