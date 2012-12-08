Матч завершен
Труа
Труа
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
8 дек. 2012, 22:00 МСК
8.12.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы