Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Шоукросс 21
Сон 53
Кейн 54
Кейн 65
Эриксен 74
5:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 80
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2017, 18:00 МСК
9.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
74'
74'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
53'
53'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
54'
65'
54', 65'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
24
Орье
Серж Орье
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
80'
21'
80'
21'
90
6
Зума
Курт Зума
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
9
Бераино
Саидо Бераино