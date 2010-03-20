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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Этерингтон 64
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кранчар 78
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
20 марта 2010, 18:00 МСК
20.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
64'
64'
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
84
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
84
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Мулт
Луис Мулт
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
78'
78'
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
37
0
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Дерви
Дориан Дерви
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Таунсенд
Эндрос Таунсенд