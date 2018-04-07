Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Диуф 57
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 52
Кейн 63
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
57'
57'
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
6
Зума
Курт Зума
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
52'
52'
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
63'
63'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура