Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 14
Кейн 32
Кейн 37
Алли 45
4:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
26 февр. 2017, 16:30 МСК
26.02.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
49
5
Вертонген
Ян Вертонген
66
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
14'
32'
37'
14', 32', 37'
86
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен
Сток Сити
мин
16
Адам
Чарли Адам
60
33
Грант
Ли Грант
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
82
25
Крауч
Питер Крауч
60
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
21
Имбула
Жанелли Имбула
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино