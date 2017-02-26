Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 14
Кейн 32
Кейн 37
Алли 45
4:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
26 февр. 2017, 16:30 МСК
26.02.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
49
5
Вертонген
Ян Вертонген
66
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
14'
32'
37'
14', 32', 37'
86
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен
Сток Сити
мин
16
Адам
Чарли Адам
60
33
Грант
Ли Грант
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
82
25
Крауч
Питер Крауч
60
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
21
Имбула
Жанелли Имбула
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино