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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Жоэлинтон 27
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
25 авг. 2019, 18:30 МСК
25.08.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
88
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
62
27
Моура
Лукас Моура
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
62
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
5
Вертонген
Ян Вертонген
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
17
Крафт
Эмиль Крафт
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
17
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
82
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
27'
27'
88
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
18
Фернандес
Федерико Фернандес
15
Виллемс
Йетро Виллемс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
8
Шелви
Джонджо Шелви
30
Атсу
Кристиан Атсу
13
Муто
Йосинори Муто