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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 61
Дэвис 70
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2017, 15:30 МСК
13.08.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
20
Лежен
Флориан Лежен
34
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
7
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
76
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
16
Ааронс
Роландо Ааронс
23
Мерино
Микель Мерино
45
Митрович
Александар Митрович
7
Мерфи
Джош Мерфи
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
70'
70'
90
43
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
58
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
61'
61'
82
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен