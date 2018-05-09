Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 50
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
9 мая 2018, 22:00 МСК
9.05.2018, 22:00 МСК
среда
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
50'
50'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
3
Роуз
Дэнни Роуз
21
Фойт
Хуан Фойт
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
25
Айдара
Массадио Айдара
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
7
Мерфи
Джош Мерфи