Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 26
Кейн 47
Кейн 59
Эриксен 81
4:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
13 янв. 2018, 20:30 МСК
13.01.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
81'
81'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
26'
26'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
47'
59'
47', 59'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
12
Леннон
Аарон Леннон
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Ниасс
Умар Ниасс
31
Лукман
Адемола Лукман