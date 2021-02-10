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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 36
Ришарлисон 38
Сигурдссон 43
Ришарлисон 68
Бернард 97
5:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Санчес 3
Ламела 45
Санчес 57
Кейн 83
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
10 февр. 2021, 23:15 МСК
10.02.2021, 23:15 МСК
среда
Cтадион Гудисон Парк
Гудисон Парк
Ливерпуль
События
Составы
Эвертон
мин
33
Ольсен
Робин Ольсен
121
12
Динь
Люка Динь
107
5
Кин
Майкл Кин
121
13
Мина
Йерри Мина
121
22
Годфри
Бен Годфри
121
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
43'
43'
121
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
121
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
36'
36'
55
26
Дэвис
Том Дэвис
121
17
Ивоби
Алекс Ивоби
70
7
Ришарлисон
Ришарлисон
38'
68'
38', 68'
121
Запасные
31
Виржиния
Жоау Виржиния
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Нкунку
Нильс Нкунку
20
Бернард
Бернард
97'
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
121
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
121
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
99
33
Дэвис
Бен Дэвис
121
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
3'
57'
3', 57'
121
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
121
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
91
7
Сон
Хын-Мин Сон
121
11
Ламела
Эрик Ламела
45'
45'
98
27
Моура
Лукас Моура
77
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
53
Запасные
12
Харт
Джо Харт
15
Дайер
Эрик Дайер
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
10
Кейн
Гарри Кейн
83'
45
Винисиус
Карлос Винисиус