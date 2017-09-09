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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 28
Эриксен 42
Кейн 46
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
80
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Классен
Дэви Классен
46
10
Руни
Уэйн Руни
90
9
Рамирес
Сандро Рамирес
46
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
11
Миральяс
Кевин Миральяс
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
20
Алли
Деле Алли
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
78
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
42'
42'
71
15
Дайер
Эрик Дайер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
28'
46'
28', 46'
85
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
19
Дембеле
Мусса Дембеле
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон