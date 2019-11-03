Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Тосун 90
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 63
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
3 нояб. 2019, 19:30 МСК
3.11.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
103
8
Делф
Фабиан Делф
103
12
Динь
Люка Динь
103
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
103
21
Гомеш
Андре Гомеш
103
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
103
17
Ивоби
Алекс Ивоби
103
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
103
26
Дэвис
Том Дэвис
103
13
Мина
Йерри Мина
103
7
Ришарлисон
Ришарлисон
103
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун
90'
27
Кен
Мойзе Кен
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
103
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
103
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
103
24
Орье
Серж Орье
103
7
Сон
Хын-Мин Сон
103
27
Моура
Лукас Моура
103
33
Дэвис
Бен Дэвис
103
22
Газзанига
Пауло Газзанига
103
20
Алли
Деле Алли
63'
63'
103
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
103
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
103
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
21
Фойт
Хуан Фойт
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо