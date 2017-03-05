Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 20
Кейн 56
Алли 90
3:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 81
Валенсия 90
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
5 марта 2017, 16:30 МСК
5.03.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
78
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
87
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90'
90'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
20'
56'
20', 56'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
64
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
81
8
Баркли
Росс Баркли
90
26
Дэвис
Том Дэвис
65
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
81'
81'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Валенсия
Эннер Валенсия
90'
31
Лукман
Адемола Лукман