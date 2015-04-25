Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торпедо
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Страндберг 49
Натхо 69
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
25 апр. 2015, 16:00 МСК
25.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
93
20
Стеклов
Вадим Стеклов
93
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
71
27
Угу Виейра
Угу Виейра
70
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
5
Князев
Иван Князев
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
42
Щенников
Георгий Щенников
93
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
93
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
18
Муса
Ахмед Муса
87
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
66
Натхо
Бибрас Натхо
69'
69'
93
25
Еременко
Роман Еременко
93
23
Миланов
Георгий Миланов
90
97
Страндберг
Карлос Страндберг
49'
49'
66
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
91
Чернов
Никита Чернов
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко