Матч завершен
Торпедо
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Страндберг 49
Натхо 69
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
25 апр. 2015, 16:00 МСК
25.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
93
20
Стеклов
Вадим Стеклов
93
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
71
27
Угу Виейра
Угу Виейра
70
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
5
Князев
Иван Князев
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
42
Щенников
Георгий Щенников
93
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
93
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
18
Муса
Ахмед Муса
87
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
66
Натхо
Бибрас Натхо
69'
69'
93
25
Еременко
Роман Еременко
93
23
Миланов
Георгий Миланов
90
97
Страндберг
Карлос Страндберг
49'
49'
66
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
91
Чернов
Никита Чернов
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко