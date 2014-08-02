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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 35
Панченко 45
Айдов 49
Витиньо 81
4:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Фомин 5
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
2 авг. 2014, 20:30 МСК
2.08.2014, 20:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
69
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
11
Панченко
Кирилл Панченко
45'
45'
76
7
Тошич
Зоран Тошич
84
88
Думбия
Сейду Думбия
35'
35'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
91
Чернов
Никита Чернов
18
Ефремов
Дмитрий Ефремов
8
Цубер
Стивен Цубер
71
Базелюк
Константин Базелюк
31
Витиньо
Витиньо
81'
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
49'
49'
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
46
40
Кулешов
Юрий Кулешов
90
7
Фомин
Семен Фомин
5'
5'
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
18
Пугин
Алексей Пугин
62
10
Давыдов
Сергей Давыдов
85
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Кокошка
Адам Кокошка
15
Тараканов
Егор Тараканов
5
Князев
Иван Князев
33
Новосельцев
Иван Новосельцев
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
77
Салугин
Александр Салугин