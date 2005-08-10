Матч завершен
Торпедо
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
10 авг. 2005, 17:00 МСК
10.08.2005, 17:00 МСК
среда
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы