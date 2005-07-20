Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
20 июля 2005, 18:00 МСК
20.07.2005, 18:00 МСК
среда
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы