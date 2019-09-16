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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 58
1:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Фариас 35
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
16 сент. 2019, 21:45 МСК
16.09.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
58'
58'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
4
Лянко
Лянко
36
Бремер
Бремер
24
Верди
Симоне Верди
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико
Лечче
мин
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
37
Маер
Жан Маер
90
17
Фариас
Диего Фариас
35'
35'
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
8
Манкосу
Марко Манкосу
6
Бензар
Ромарио Бензар
30
Бабакар
Хума Бабакар
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия