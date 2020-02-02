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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Дейола 11
Барак 19
Фалько 64
Лападула 78
4:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 20:00 МСК
2.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
11'
11'
90
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
72
Барак
Антонин Барак
19'
19'
90
37
Маер
Жан Маер
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
64'
64'
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
78'
78'
90
Запасные
6
Пас
Неуэн Пас
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
11
Шахов
Евгений Шахов
8
Манкосу
Марко Манкосу
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
3
Вера
Брайан Вера
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
4
Лянко
Лянко
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико