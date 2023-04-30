Торино - Аталанта: 30 апреля 2023 смотреть онлайн
Торино
Турин
-:-

Торино - Аталанта: 30 апреля 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 32 тур

Серия А,

Италия
30 апр. 2023, -:- МСК
30.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Аталанта
4 : 4
Торино
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Аталанта
4
Торино
4
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Торино
1 : 2
Аталанта
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Торино
1
Аталанта
2
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3
Торино
3
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:00
Торино
2 : 4
Аталанта
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:00
Торино
2
Аталанта
4
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:45
Торино
0 : 7
Аталанта
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:45
Торино
0
Аталанта
7
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Аталанта
2 : 3
Торино
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Аталанта
2
Торино
3
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
Торино
2
Аталанта
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Аталанта
0 : 0
Торино
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Аталанта
0
Торино
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2
Торино
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Торино
1 : 1
Аталанта
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Торино
1
Аталанта
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:30
Торино
1
Аталанта
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Аталанта
2
Торино
1
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Торино
2
Аталанта
1
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Торино
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Аталанта
0
Торино
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Аталанта
1
Торино
2
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Торино
0 : 0
Аталанта
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Торино
0
Аталанта
0
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Торино
1 : 0
Аталанта
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Торино
1
Аталанта
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Аталанта
2 : 0
Торино
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Аталанта
2
Торино
0
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Торино
2
Аталанта
1
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
Аталанта
1 : 5
Торино
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
Аталанта
1
Торино
5

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