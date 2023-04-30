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|Главный тренер
|
Иван Юрич
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
1
Бериша
Этрит Бериша
|
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
|
13
Родригес
Рикардо Родригес
|
6
Зима
Давид Зима
|
34
Эйна
Ола Эйна
|
14
Брекало
Йосип Брекало
|
22
Прат
Деннис Прат
|
10
Лукич
Саша Лукич
|
4
Побега
Томмазо Побега
|
28
Рикки
Самуэле Рикки
|
9
Белотти
Андреа Белотти
|Запасные
|
89
Джемелло
Лука Джемелло
-
|
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
|
26
Джиджи
Коффи Джиджи
-
|
5
Иццо
Армандо Иццо
-
|
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
|
77
Линетти
Карол Линетти
-
|
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
-
|
19
Санабрия
Антонио Санабрия
-
|
11
Пьяца
Марко Пьяца
-
|
20
Эдера
Симоне Эдера
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|
23
Сек
Демба Сек
-
|Главный тренер
|
Иван Юрич
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини