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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 38
Сапата 54
2:3
Матч завершен
Торино
Турин
Бонифази 24
Беренгер 57
Иццо 66
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
67
88
Пашалич
Марио Пашалич
63
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
79
91
Сапата
Дуван Сапата
54'
38'
54', 38'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Иццо
Армандо Иццо
66'
66'
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
24'
24'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
78
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
57'
57'
83
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
36
Бремер
Бремер
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Лукич
Саша Лукич
27
Париджини
Витторио Париджини
22
Миллико
Винченцо Миллико