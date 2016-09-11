Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Масиелло 56
Кессье 82
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 54
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
56'
56'
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
25
Конко
Абдулай Конко
90
57
Куртич
Ясмин Куртич
65
11
Фройлер
Ремо Фройлер
62
19
Кессье
Франк Кессье
82'
82'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
51
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
62
Раймонди
Кристиан Раймонди
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
65
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
51
Палоски
Альберто Палоски
29
Петанья
Андреа Петанья
Торино
мин
1
Харт
Джо Харт
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
21
Базелли
Даниэле Базелли
60
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
60
15
Бенасси
Марко Бенасси
78
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
11
Лопес
Макси Лопес
90
14
Фальке
Яго Фальке
54'
54'
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
99
Коппола
Доменико Коппола
24
Моретти
Эмилиано Моретти
13
Россеттини
Лука Россеттини
23
Баррека
Антонио Баррека
20
Вивес
Джузеппе Вивес
60
Оби
Жоэль Оби
78
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
30
Араму
Маттиа Араму
60
Бойе
Лукас Бойе
92
Де Лука
Мануэль Де Лука