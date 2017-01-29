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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 16
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Петанья 66
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
29 янв. 2017, 14:30 МСК
29.01.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
30
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
73
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
16'
16'
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
93
Айети
Арлинд Айети
4
Кастан
Леандро Кастан
20
Вивес
Джузеппе Вивес
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
19
Итурбе
Хуан Итурбе
31
Бойе
Лукас Бойе
92
Де Лука
Мануэль Де Лука
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
85
88
Грасси
Альберто Грасси
45
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
66'
66'
87
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
31
Росси
Франческо Росси
5
Масиелло
Андреа Масиелло
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
6
Кристанте
Бриан Кристанте
19
Кессье
Франк Кессье
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич